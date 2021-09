Hofer Strauß-Areal: Stadtratsfraktion FAB und Freie wollen Antworten

Seit Jahren wird viel verhandelt – passiert ist am ehemaligen Straußareal in Hof bisher aber nichts.

Die Stadtratsfraktion FAB und Freie wollen in der Stadtratssitzung am kommenden Montag (27.09.) Antworten von der Stadt, wie es weiter geht. Dazu gehört, ob es noch rechtliche Verpflichtungen der Eigentümer gegenüber der Stadt Hof gibt oder ob die Stadt noch finanzielle Ansprüche an die Investoren hat. Zudem sollen alle Möglichkeiten aufgelistet werden, die es gäbe, um Grundstücke am Strauß-Areal zu erwerben. Auch die Frage nach möglichen neuen Investoren stellen die Stadträte.

Als Zwischenlösung wollte die Stadt die Brache eigentlich begrünen. Auch hier soll die Anfrage von FAB und Freien den aktuellen Stand klären.