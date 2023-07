Hofer Steinbrüche: Ausstellungseröffnung im Landesamt für Umwelt

Es gibt zum Beispiel einen in Feilitzsch und einen bei der Hochschule Hof. Steinbrüche kommen bei uns in der Region nicht selten vor. Im Foyer des Landesamtes für Umwelt in der Hans-Högn-Straße in Hof könnt ihr euch bis zum 24. Juli die ganzen Steinbrüche im Hofer Land bei einer Ausstellung anschauen. Der Bund Naturschutz erkundet diese stillgelegten Abbauflächen. Ziel ist es, Maßnahmen zu finden, wie die ökologische Vielfalt dort erhalten werden kann. Solche Steinbrüche waren früher nämlich wertvolle Rückzugsorte für seltene und bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Im Zuge des Projekts „Steinbrüche im Landkreis Hof“ ist eben diese Ausstellung entstanden.