Hofer Stadtratsfraktionen: SPD und CSU bestätigen Vorsitzende im Amt

Halbzeit für den Hofer Stadtrat und Oberbürgermeisterin Eva Döhla: Drei Jahre ist die Kommunalwahl in Hof her. Die SPD- und CSU-Stadtratsfraktionen haben jetzt turnusmäßig ihre Führungsämter neu gewählt… mit dem Ergebnis, dass eigentlich alles beim Alten bleibt.

Die SPD-Stadtratsfraktion bleibt weiter unter dem Vorsitz von Florian Strößner. Stellvertreter sind Karola Böhm und Dr. Jürgen Adelt. Laut Strößner kann seine Partei zusammen mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla trotz der vergangenen drei Krisenjahre auf eine gute Bilanz zurückblicken. Er nennt die Skateanlage am Eisteich, die Umgestaltung des Oberen Tors, die beginnende Sanierung der Grünen Au oder den Durchbruch am Schiller-Quartier als herausragende Beispiele. Bei der CSU-Stadtratsfraktion bleibt Wolfgang Fleischer unangefochten Vorsitzender. Vertreten werden ihn Ingrid Schrader, Christian Herpich und Jochen Ulshöfer.