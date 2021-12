Hofer Stadtrat: Wohnquartier Schützenstraße und Förderungen

Die Firma Mosolf soll sich in Hof ansiedeln. Das war der Konsens gestern im Hofer Stadtrat. Aber in der fast dreistündigen Stadtratssitzung sind auch weitere Themen zur Sprache gekommen. In die Hoftex-Brache in der Schützenstraße soll Leben einkehren. Da geht es aber nicht nur um das vieldiskutierte Studierendenwohnheim, sondern auch um ein Wohnquartier, das dort entstehen könnte.

Ein Stuttgarter Architekturbüro hatte einen Ideenwettbewerb gewonnen und arbeitet derzeit an einer Planung, wie es an der Hoftex Brache aussehen könnte. Viele grüne Flächen, ein See, klimafreundlich, die bestehenden Gebäude mit einbeziehen, so die Vision der Planer. Das mögliche Studierendenwohnheim spielt in deren Planungen bisher aber nur eine kleine Rolle, sei aber umsetzbar, so die Vertreter des Unternehmens bei der Präsentation vor dem Stadtrat.

Dass es der Stadt Hof zudem an Geld fehlt, ist nichts neues. Ohne Förderung geht kaum etwas. Dementsprechend stimmten die Stadträte für die Aufstellung mehrerer Förderprogramme. Die Oberbürgermeisterin konnte außerdem frisch vermelden: Die Stadt Hof bekommt für die Innenstadt eine weitere Förderung vom Bund in Höhe von über 800.000 Euro (genau: 862.000). Das soll für Leerstände, die kulturelle Belebung, Beleuchtung und Begrünung sowie für das City Management genutzt werden.