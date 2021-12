Hofer Stadtrat Heimerl: Mögliche Konsequenzen wegen Fehlzeiten

Wer sich in einem Stadtrat engagiert, dem liegt normalerweise seine Stadt am Herzen und er will sich bestmöglich für sie einsetzen. Dazu gehört aber auch, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen. Ob er die Arbeit im Stadtrat wirklich ernst nimmt, die Frage stellt sich derzeit beim Hofer AfD-Stadtrat David Heimerl. Oberbürgermeisterin Eva Döhla teilt mit, Heimerl habe bisher insgesamt 20 Mal in Sitzungen gefehlt – im Stadtrat, dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Ferienausschuss. Und das teilweise auch ohne Entschuldigung. Das kann Konsequenzen für Heimerl haben, sagt die Oberbürgermeisterin:

Sollte sich danach die Situation nicht verbessern, kann der Stadtrat auch den Verlust des Amtes verhängen. Der Hofer Stadtrat will sich heute wohl mit der Personalie Heimerl befassen. Auf eine Euroherz-Anfrage zu den Vorwürfen, den Gründen seines häufigen Fehlens und ob er heute an der Stadtratssitzung teilnehmen wird, hat der AfD-Stadtrat David Heimerl nicht geantwortet.