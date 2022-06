Hofer Stadtrat: Formaler Abschied dreier langjähriger Mitglieder

Der Hofer Stadtrat muss sich von gleich drei langjährigen Mitgliedern verabschieden. Sowohl Felix Lockenvitz als auch Matthias Mergner von der CSU werden ihr Mandat Ende des Monats niederlegen. Beide nannten hierfür persönliche beziehungsweise berufliche Gründe. Auch Thomas Etzel von der LINKEN wird künftig kein Teil des Stadtrats mehr sein. In seiner letzten Sitzung hat der Stadtrat die drei Männer nun formal verabschiedet. Laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla soll in der nächsten Sitzung die feierliche Verabschiedung folgen. Für Matthias Mergner und Felix Lockenvitz rücken Salih Akbulut und Claudia Infante in den Stadtrat auf. Auf Thomas Etzel folgt Janson Damasceno da Costa e Silva.