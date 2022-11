Hofer Stadtrat fällt Grundsatzentscheidung: Schulzentrum am Rosenbühl wird neu gebaut

Wie geht es weiter mit dem Schulzentrum am Rosenbühl? Darum ist es am Abend in einer Sitzung des Hofer Stadtrates gegangen. Die Stadtratsmitglieder haben dabei die Grundsatzentscheidung getroffen: Das Schulzentrum am Rosenbühl soll neu gebaut werden. Vor allem aus Kostengründen hat sich der Hofer Stadtrat für den Neubau und gegen eine Generalsanierung entschieden. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

In einem ersten Bauabschnitt soll zunächst eine offene Ganztagsschule unterhalb des Schulzentrums am Rosenbühl entstehen. Die Arbeiten sollen 2025 beginnen. Der Stadtrat hat außerdem die Planungsleistungen für den Neubau im Haushalt 2023 vergeben. Sie belaufen sich auf 340 Tausend Euro, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla.