Hofer Stadtrat: Diese Parteien arbeiten zusammen

Die Fraktionsvositzenden von CSU, SPD und Bündnis 90/die Grünen geben aktuell bekannt, dass sie im Hofer Stadtrat zusammenarbeiten werden. Sie seien sich einig, dass es gerade in Zeiten von Corona und den Folgen eine stabile Mehrheit im Stadtrat geben müsse, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Alle Infos rund um die Sondierungsgespräche gibts hier:

Aus der Pressemitteilung: (Quelle: Aus einer Email von Florian Strößner

Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion im Namen der beiden Fraktionsvorsitzenden Kollegen Dr. Klaus Schrader und Wolfgang Fleischer):

Gemeinsam für Hof!

Bündnis 90/Die Grünen, CSU und SPD verständigen sich auf konstruktive Zusammenarbeit

Auf die seit einigen Wochen kursierenden Fragen, wie sich künftig Mehrheiten im Hofer Stadtrat finden oder wer die weiteren Bürgermeisterposten besetzt, geben nun B90/Die Grünen, CSU und SPD Antworten.

„Als die Oberbürgermeisterin stellende Partei haben wir als SPD gleich nach der Wahl gesagt, wir werden mit jeder im Stadtrat vertretenen Fraktion ergebnisoffene Gespräche führen. Das haben wir auch getan, sehr ausführlich, wiederholt und gründlich. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorschriften waren auch hier eine Herausforderung“, sagt Florian Strößner, Fraktionsvorsitzender der SPD.

Als Ergebnis dieser Sondierungsgespräche verkünden nun die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, CSU und SPD, dass sie sich auf eine verbindliche konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Hof und seiner Bürgerinnen und Bürger verständigt haben. Alle drei Frak-tionen sind sich einig, dass es gerade in Zeiten von Corona und deren dramatischen Folgen eine stabile Mehrheit im Stadtrat geben muss.

Inhaltlich verständigten sie sich in vielen kommunalpolitischen Arbeitsfeldern auf Grundpfeiler, die in den nächsten sechs Jahren gemeinsam angegangen werden sollen. Diese sind:

Bürgerinformation und Bürgernähe

• Einführung eines gedruckten Amtsblatts für Hof.

• Livestream öffentlicher Stadtratssitzungen.

• Politik nicht nur im Rathaus, sondern auch vor Ort in den Stadtteilen.

sowie weitere Zielsetzungen und Vorhaben aus den Bereichen

• Bauen, Wohnen und Sanieren

• Verwaltung als Servicestelle und Dienstleister

• Wirtschaftsförderung

• Bildung, Jugend und Familie

• Stadt- und Regionalentwicklung

• Hof-Galerie-Areal

• Citymanagement

• Kultur und freie Kulturszene

• Mobilität u. Verkehr

• Soziales

• Sport – Vereine und Bäder

• Umwelt, Energie und Naturschutz

• Tourismus

• Haushalt, Finanzen und Personal

(mehr Infos dazu siehe Anlage)

Über diese für Hof von allen Beteiligten als unstrittig angesehenen Schwerpunkte und Ziele hin-aus, ist natürlich jede Fraktion frei, sich nach ihren politischen Grundwerten zu orientieren.

Der Vorsitzende der CSU-Fraktion Wolfgang Fleischer erläutert: „In den geführten Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass wir bei den anstehenden Aufgaben nahezu die gleichen Ziele verfolgen und eng bei einander liegen. Einige der gemeinsam definierten Ziele liegen der Ver-waltung bereits als CSU-Anträge vor. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass sich ein breiter Konsens im Stadtrat abzeichnet.“ Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Christian Herpich ergänzt: „Die CSU-Fraktion wird natürlich auch weiterhin eigene Anträge ins Gremium einbringen und bei den Beratungen wird man die Handschrift der CSU erkennen. Jedoch ist auch klar, dass wir nur ge-meinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern werden.“

„Die Stadt Hof wird im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein größeres Scherflein dazu beitragen müssen, damit wir die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch errei-chen“, umschreibt Dr. Klaus Schrader von den Grünen die Herausforderungen der nächsten Jahre. „Wenn wir den Klimaschutz nicht mit Entschlossenheit, Energie und Klugheit anpa-cken, dann haben wir versagt“ zitiert er dabei sogar den Ministerpräsidenten Markus Söder. Das gute Wahlergebnis verstünde die Fraktion v.a. als Verpflichtung, sich noch mehr für die umwelt- und sozialpolitischen Ziele der Grünen einzusetzen. „Dass wir dabei verlässliche Partner an der Seite haben, die in der Zielrichtung mit uns weitgehend übereinstimmen, stimmt uns zuversichtlich“ betont der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen.“

„Natürlich bedeutet Zusammenarbeit verschiedener Parteien und Gruppierungen immer Kon-sensbildung. In der Kommunalpolitik handelt man aber seit jeher sachorientiert und zum Wohle seiner Stadt, so dass sich oft lediglich bei der Frage nach dem wie und in manchen Details ande-re Meinungen ergeben. Uns als SPD waren in allen Gesprächen die Inhalte für die Stadtpolitik der nächsten Jahre stets wichtiger als Personalfragen. Daher wurde zuerst sehr intensiv über Themen und Ziele für Hof gesprochen, eigene Inhalte eingebracht, aber auch Themen der ande-ren Fraktionen mit übernommen. In Summe glaube ich, dass es ein deutliches Zeichen von Sta-bilität an die Hoferinnen und Hofer ist, dass eine breite Mehrheit mit dieser inhaltlichen Ziel-vereinbarung und konstruktiven Zusammenarbeitserklärung die Herausforderungen der Zukunft in unserer Stadt gemeinsam angehen möchten. Was nicht bedeutet, dass die SPD nicht mehr als die Hofer SPD zu erkennen sein wird und man dadurch seien Grundüberzeugungen aufgeben wird, wie sicher unsere anderen zwei Partner auch.“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Strößner.

In Sachen Personalfragen haben sich die Fraktionen aus Bündnis 90/Die Grünen, CSU und SPD darauf verständigt die jeweils nominierten Kandidaten für die weiteren Bürgermeister zu unter-stützen. „Die CSU-Fraktion nominierte Angela Bier als ihre Kandidatin für das Amt des zweiten Bürgermeisters bereits kurz nach der Kommunalwahl“, hält Fleischer fest.

„Wir von Seiten Bündnis 90/Die Grünen werden Sebastian Auer für den dritten Bürgermeister der Stadt Hof nominieren. Auer ist im Bereich Umwelt und Klimaschutz sehr engagiert und wird hier sicherlich seine Akzente setzen.“, so Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Schrader.

Für die SPD war es nicht Voraussetzung einen Bürgermeisterposten zu besetzen, sondern inhalt-liche Gemeinsamkeiten voranzustellen. „Es wäre für uns ein leichtes gewesen zu sagen, man kartelt mit der CSU die Bürgermeisterposten aus und gut ist es. Schließlich hätte man zusammen 25 Stimmen im Stadtrat. Aber genau das wollten wir nicht. Daher war es uns ein großes Anlie-gen auch an der Stadtspitze die Vielfarbigkeit, wie sie auch das Wahlergebnis wiederspiegelt, abzubilden. Da dann das Vertrauen zu den Partnern auch noch da war, war für uns klar: Diese Kandidaturen unterstützen wir!“, so Florian Strößner.

Ein erstes Ergebnis der gemeinsamen Gespräche ist ein gemeinsamer Geschäftsordnungsantrag für die konstituierende Stadtratssitzung am 08. Mai. Hier schlagen Bündnis 90/Die Grünen, CSU und SPD gemeinsam eine zukunftsweisende Reform der Ausschüsse und Beiräte im Hofer Stadt-rat vor. Unter anderem soll es einen neuen Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss, einen Ältestenrat, einen Generationen- sowie einen Integrations- und Inklusionsbeirat geben. Außer-dem haben sich die drei Fraktionen einstimmig darauf verständigt auch die Ausschussgemein-schaft zu partizipieren. Deshalb soll das Verfahren Hare-Niemeyer angewendet werden, um die Ausschüsse zu besetzen. Als Finanzierungsvorschlag dieser Veränderungen wird eine Reduktion der Fraktionssitzungen von 45 auf 38 angeführt, somit wird Kostenneutralität für den Hofer Haushalt erreicht.