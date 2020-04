Hofer Stadtbusse: Weitgehend normaler Fahrplan am Oster-Wochenende

Die Hofer Stadtbusse haben ihren Fahrplan in den vergangenen Wochen ausgedünnt, weil wegen der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger Menschen mit dem Bus fahren. Über die Osterfeiertage kommen die Stadtwerke Hof allen etwas entgegen. Von Karfreitag bis Ostermontag gilt der normale Sonn- und Feiertagsplan, normalerweise fahren an diesen Tagen momentan keine Busse. Am Samstag entfallen alle Fahrten nach 15 Uhr. Wenn jemand trotzdem dringend mit dem Bus fahren muss, kann er sich mit der HofBus in Verbindung setzen.

Kontakt:

Tel.: 09281 812-600