Hofer Stadtbücherei: LeseZeitReise heute mit ‚WIr Kinder aus Bullerbü‘

Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter oder Karlsson vom Dach – sie alle haben uns durch unsere Kindheit begleitet. Die Kinderbuchklassiker stammen alle aus der Feder der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren. So wie auch das Buch „Wir Kinder aus Bullerbü“, das die Hofer Stadtbücherei heute in der „LeseZeitReise“ präsentiert. Die Vorlesepatin Christa Nürmberger liest die Geschichte um das Dorf Bullerbü und seine Bewohner heute um 16 Uhr vor. Das Ganze könnt ihr online verfolgen. Dazu müsst ihr euch bis spätestens 15 Uhr per E-Mail an stadtbuecherei@stadt-hof.de anmelden.