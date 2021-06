Hofer SPD: Vorstand neu gewählt

Während vor ein paar Wochen fast alles noch online abgelaufen ist, sind jetzt wieder mehr persönliche Treffen möglich. Auch die Hofer SPD hat sich am Wochenende für die Wahl des neuen Vorstands wieder in Präsenz getroffen. Das Ergebnis: Patrick Leitl wurde mit fast 97 Prozent als Kreisvorsitzender wiedergewählt. Den stellvertretenden Vorsitz übernehmen weiterhin Eva Döhla und Florian Strößner. Die Hofer SPD will sich in Zukunft unter anderem für mehr barrierefreie Bushaltestellen und Gehwege einsetzen, und der öffentliche Personennahverkehr soll günstiger für Senioren werden.