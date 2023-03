Hofer SPD trauert: Langjähriger Stadtrat Rainer Kellner ist tot

Mehr als 45 Jahre im Hofer Stadtrat – diese Marke erreichen nur sehr wenige. Rainer Kellner gehörte dazu. Nun ist der Kommunalpolitiker im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Hofer SPD trauert in einer Mitteilung um ihr langjähriges Mitglied. In seiner Funktion als Mitglied des Bauausschusses weihte er zwei Freiheitshallen, das Schulzentrum am Rosenbühl, die alte und neue Jahnturnhalle und das neue Theater ein. Kellner war viele Jahre Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion und erhielt die Goldene Bürgermedaille der Stadt.