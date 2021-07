Hofer SPD Kreisverband: Mitglieder wählen neue Doppel-Spitze

Aus dem bayerischen Landtag meldet sich der SPD-Abgeordnete Klaus Adelt regelmäßig zu Wort. Aber auch in der Region gab er oft den Ton an – als Hofer Kreisvorsitzender. Nach 14 Jahren hat er sich jetzt allerdings nicht zur Wiederwahl gestellt. Damit haben die Mitglieder bei ihrer Konferenz im Fußballstadion des VfB Helmbrechts am Wochenende einen neuen Vorsitz wählen müssen – und der besteht aus einem Duo. Jennifer Bernreuther aus Regnitzlosau und Pascal Bächer aus Helmbrechts sind die beiden neuen SPD-Kreisvorsitzenden. Sie wollen künftig die Partei mehr verjüngen, auf neue Formate setzen und die Ortsverbände besser einbinden.