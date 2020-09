Eigentlich würde die Volksfest- und Kirchweih-Saison in der Euroherz-Region langsam zu Ende gehen. Auch das Hofer Sommervergnügen schließt die ersten Standorte. So zum Beispiel das Rießenrad am Hof-Galerie-Gelände. Dennoch geht es vorerst an den anderen Standorten noch weiter, sagt der Hofer Marktmeister Uwe Voigt:

Die endgültigen Schlusspunkte dieser Standorte werden derzeit mit den Betreibern noch nachverhandelt, so Voigt weiter.