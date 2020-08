Hofer Sommervergnügen: Bilanz fällt positiv aus

Es ist eine Art Ersatzveranstaltung zum Hofer Volksfest, das in diesen Tagen gewesen wäre – jetzt neigt sich auch das Hofer Sommervergnügen dem Ende zu. Morgen (SO) machen manche Fahrgeschäfte wieder zu. Das Riesenrad am Strauß-Areal zum Beispiel bleibt aber noch eine Woche länger. Auch danach soll das Hofgalerie-Gelände eine Nutzung finden.

Mit den Besucherzahlen am Hofer Sommervergnügen können die Stadt und die Schausteller zufrieden sein, bilanziert Döhla. Auch Marktmeister Uwe Voigt sagt, dass sich die Besucherinnen und Besucher vorbildlich an die Corona-Auflage gehalten haben. Welche Schausteller auch noch nach morgen (SO) in der Stadt sind, findet ihr unten:

Bis einschließlich Sonntag, 06.09.2020 (ggf. auch länger):

Strauß-Areal, Friedrichstr. 1

Riesenrad, Langos, Süßwaren

Öffnungszeiten: Mi und Do, 12.00 bis 20.00 Uhr, Fr und Sa 12.00 bis 22.00 Uhr, So 130:00 Uhr bis 20:00 uhr

Bis einschließlich Sonntag, 13.09.2020:

Bahnhof Neuhof, Nailaer Str. 2

Autoscooter, Fahrgeschäft Freestyle, Kinderkarussell, Mandelpalast/Süßwaren

Öffnungszeiten: Do bis So 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Donnerstag Familientag

Rekkenzeplatz, Bahnhofsviertel

Kinderkarussell, Dosenwerfen, Süßwaren

Öffnungszeiten: Do bis So, 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Dr. Wirth-Platz, Zentrum

Kindereisenbahn, Crepes

Öffnungszeiten: täglich 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Auf bislang unbestimmte Zeit:

Alte Sparkasse Neuhof, Ernst-Reuther-Straße

Fischspezialitäten, Fruchtspieße/Süßwaren

Die Änderung der Betriebszeiten ist vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.