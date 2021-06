‚Hofer Sommergaudi‘: Vergnügungspark auf Volksfestplatz

Der Hofer Volksfestplatz verwandelt sich in den Sommerferien in einen Vergnügungspark unter dem Motto „Hofer Sommergaudi“. Wie die Stadt Hof mitteilt, sollen vom 30. Juli bis zum 15. August unter anderem zahlreiche Fahr- und Laufgeschäfte, Verkaufsstände und Spielgeschäfte hier ihren Platz finden. Die Sommergaudi soll vor allem den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die besonders unter den Einschränkungen der vergangenen Monate leiden mussten. Als Ersatz für das Volksfest soll die Sommergaudi aber nicht gesehen werden. Über alle Besonderheiten informiert die Stadt in den kommenden Wochen.