Hofer Sommergaudi: Spaß für Groß und Klein

Egal ob Adrenalin-Junkie oder Naschkatze – bei der Hofer Sommergaudi auf dem Volksfestplatz ist für jeden etwas dabei. Der Freizeitpark ist ab heute für die nächsten drei Wochen geöffnet. Neben Breakdance, Kettenkarussell und 6D Kino, gibt’s mit dem Avenger auch die Möglichkeit, sich auf 25 Metern Höhe auf den Kopf stellen zu lassen. Am Einlass müsst ihr euch per Luca App oder schriftlich registrieren. Außerdem gilt in einigen Bereichen die Maskenpflicht und natürlich der Sicherheitsabstand. Wegen Corona gibt es auch noch eine weitere Einschränkung. Der Hofer Marktmeister Uwe Voigt:

Die Sommergaudi ist täglich von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag ist Ruhetag.