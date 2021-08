Hofer Sommergaudi: Schlägerei zwischen Jugendlichen

Es sollte eigentlich ein Spaß für die ganze Familie sein. Jugendliche nutzen die Hofer Sommergaudi aber trotzdem zum Feiern. In diesem Zusammenhang hat es gestern Abend eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern gegeben. Ein 25-Jähriger hat einem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen, wobei sich dieser an der Lippe und am Finger verletzte. Der Geschädigte und ein weiterer Jugendlicher legten sich dann auch noch mit dem Sicherheitsdienst an. Die Polizei hat die beiden alkoholisierten Streithähne in Gewahrsam genommen. Der 25 Jahre alte Mann aus Naila muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.