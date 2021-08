Hofer Sommergaudi: Schausteller spenden an Stadt Hof

Es ist zwar nicht vergleichbar mit dem Volksfest, die Hofer Sommergaudi auf dem Volksfestplatz ist aber zumindest für die Schausteller eine gute Möglichkeit, doch noch etwas zu verdienen. Und das hat bisher schon ganz gut funktioniert. Marktmeister Uwe Voigt berichtet von insgesamt 28.000 Gästen, die schon da waren. Bisher musste auch noch niemand umkehren, weil sich die Besucher immer gut auf verschiedene Zeiten aufgeteilt haben.

Die Schausteller haben sogar noch etwas übrig. Alle haben zusammengelegt und konnten so an die Stadt Hof einen Scheck im Wert von 3000 Euro übergeben. Das Geld soll Bedürftigen zugutekommen, denen es durch das Hochwasser oder die Pandemie nicht so gut geht. Die Hofer Sommergaudi läuft noch bis Sonntag.