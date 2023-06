Hofer Sommerferienprogramm: Anmeldung startet

Kaum sind die Pfingstferien zu Ende stehen in wenigen Wochen auch schon wieder die Sommerferien vor der Tür. Die Stadt Hof bietet zusammen mit 30 Vereinen und Verbänden auch dieses Jahr wieder ein Sommerferienprogramm an. Anmeldungen sind ab 8 Uhr (bis 28. Juni) über das Ferienbuchungsportal der Stadt Hof möglich.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Maskenball, Geocaching, ein Kochnachmittag oder Tagesausflüge in der Region. Das ganze Programm findet ihr hier.