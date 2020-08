Hofer Sommer: Für einen Euro mit dem Bus fahren

Nicht weit von unserem Sender, dreht sich derzeit ein Riesenrad am Strauß-Gelände. Es ist Teil des Hofer Sommervergnügens. Und wie auch schon zur Weihnachtszeit, hat die HofBus ab heute (SA) ein besonderes Angebot für ihre Fahrgäste: Die Sonderfahrten Hofer Sommer verbindet die sieben Standorte des Hofer Sommervergnügens miteinander. Beim Fahrer des Sonderbusses können sich die Fahrgäste ein Tagesticket für eine Euro kaufen. Das ist in dieser Linie den ganzen Tag gültig. Start ist heute um 12 Uhr 18 an der Haltestelle Konradskirche. Einen Fahrgast hat der Bus heute schonmal sicher: Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla fährt zum Start mit und hat für alle anderen Mitfahrer eine kleine Überraschung. Die HofBus und die Stadt Hof weisen nochmal darauf hin, dass die Mitfahrer im Bus eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

(Symbolbild)