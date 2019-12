Hofer Skihütte: Ochsenkopffahne wird gehisst

Bei dem Wetter kann man es sich zwar nicht vorstellen, aber heute beginnt offiziell die Wintersportsaison im Fichtelgebirge. Die Skilifte am Ochsenkopf und in Mehlmeisel gehen dann in Betrieb. In diesem Zuge weht ab heute auch wieder die Ochsenkopffahne vor der Skihütte am Hofer Weihnachtsmarkt. Heute wird sie gehisst. Dabei ist der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner vor Ort – begleitet wird das Ganze von den Speichersdorfer Fichtenhornbläsern. Das Hohe Fichtelgebirge präsentiert mit den Bürgermeistern der vier Ochsenkopfgemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach das Wintersportangebot des kommenden Winters.