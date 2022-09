Hofer Seniorentage: Auftakt für Veranstaltungsreihe

Gerade bei uns in der Region zeigt sich der demografische Wandel deutlich. Die Bevölkerung wird immer älter. Um den Bedürfnissen der älteren Generation gerecht zu werden, finden in Hof bis Ende September die Hofer Seniorentage statt. Neben Konzertstunden und Lesungen, stehen auch Workshops und Vorträge auf dem Programm. Die erste Veranstaltung findet am Nachmittag im Gemeindehaus St. Lorenz statt. Es geht um das Thema Sturzprävention. Auf die Zielgruppe abgestimmte Übungen verbessern die Muskelkoordination und die eigene Körperwahrnehmung. Auf diese Weise können die Senioren selbst Stürzen vorbeugen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Nicht anmelden müsst ihr euch hingegen für den Vortrag „Palliative Begleitung in der letzten Phase zuhause“ in den Räumen der Diakonie am Klostertor 2. Beginn ist um 14 Uhr.

Anmeldung für den Kurs: Richtig fallen lernen (Beginn 14 Uhr) bei Frau Schaller unter 09281/540390578 oder per Mail natalja.schaller@diakonie-hochfranken.de

(Symbolbild)