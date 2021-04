Hofer Schnellteststrategie: Mehr Teststellen und Tests für Firmen

Der Bundestag hat die Corona Notbremse beschlossen. In Hotspots mit einer Inzidenz von über 100 soll dadurch unter anderem eine (…)

…so Staatskanzleiminister Florian Herrmann nach der heutigen Kabinettsitzung. Die angespannte Lage zeigt sich auch deutlich in (…)

Bundesweiter Corona-Hotspot Hof: Ansteckung vor allem in Familien

Nirgends in Deutschland sind die Corona-Zahlen momentan so hoch wie in Hof. Das Robert-Koch-Institut meldet heute eine (…)