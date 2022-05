Hofer Schlappenzeit: Feierlichkeiten in 18 Gaststätten

In knapp zwei Wochen wäre normalerweise ganz Hof auf den Beinen – am traditionellen Hofer Schlappentag. Den hatten die Organisatoren bereits am im März wegen der Corona-Lage abgesagt, Aus heutiger Sicht hätten sie anders entscheiden, heißt es in einer Mitteilung. Statt eines einzelnen Festes soll es nun mit der Hofer Schlappenzeit eine ganze Woche lang verschiedene Veranstaltungen geben. Dazu sind 18 Hofer Gaststätten und Biergärten mit im Boot, die das berühmte Schlappenbier ausschenken. Auch die Schlappentag-Genussbox mit verschiedenen Hofer Spezialitäten ist bis Donnerstag noch bestellbar.

Folgende gastronomische Einrichtungen nehmen teil:

Altes Haus Gumpertsreuth

Montag, 13.06.2022 ab 17:00 Uhr

Fränkische Spezialitäten mit Schlappenbier vom Fass dazu Schlappenbierparty mit DJ

Am Bürgerhaus in Gattendorf SG Gattendorf

Mittwoch 15.06.2022 von 16:00 bis 23:00 Uhr

Leckeres vom Grill, Fisch und Lachsbrötchen

Biergartenam Theresienstein

Montag 13.06.2022 von 11:00 bis 20:30 Uhr

Steaks und Bratwürste vom Grill dazu Schlappenbier vom Fass

Grüner’s Sommergaststätte

Montag 13.06. – 19.06.2022 ab 16:00 Uhr

Leckeres vom Grill und Schlappenbier vom Fass

Hotelam Untreusee

Montag 13.06.2022 ab 13:00 Uhr

Schlappenbier vom Fass bei schönem Wetter auf der Terrasse

Hotel Strauß

Montag 13.06.2022 ab 11:00 Uhr

Leckereien vom Grill im Biergarten und Schlappenbier vom Fass

Interessengemeinschaft Eppenreuth, Eppenreuther Str. Hof

Montag 13.06.2022 ab 16:00 Uhr

Leckereien vom Grill, Fisch und Lachsbrötchen sowie Schlappenbier vom Fass

Kunstkaufhaus Hof

Montag 13.06.2022 ab 17:00 Uhr

Slow Schlapp mit fränkischen Brotzeiten und Schlappenbier vom Fass

Landgasthof Grüne Linde in Wölbattendorf

Montag 13.06.2022 ab 16:00 Uhr

Bratwürste und Steaks vom Grill sowie Lachsbrötchen, dazu musikalische Unterhaltung und Biergartenbetrieb. Die ganze Woche gibt es Schlappenbier vom Fass

Parkcafé Hof

Dienstag 14.06. bis Samstag 18.06.2022 von 9:00 bis 22:00 Uhr

Leckeres vom Grill und Schlappenbier vom Fass

Parkplatz vor dem Hotel Falter

Montag 13.06.2022 ab 10:00 Uhr

Leckereien vom Grill und Schlappenbier vom Fass. Livemusik ab 15:00 Uhr

Siedlergemeinschft, Am Vogelherd, Hof

Dienstag 14.06.2022 ab 17:00 Uhr

Biergartenbetrieb und Schlappenbier vom Fass

Treffpunkt

Montag 13.0.2022 ab 14:00 Uhr

Schlappenbier vom Fass und Biergartenbetrieb

VfB Moschendorf

Montag 13.06.2022 ab 10:00 Uhr

Frische Weißwürste, nachmittags leckeres vom Grill und Schlappenbier vom Fass im Biergarten

Wildsaualm Erlalohe

Montag 13.06.2022 ab 17:00 Uhr

Bratwürste vom Grill und Schlappenbier vom Fass

Wolfsschlucht

Montag 13.06.2022 ab 15:00 Uhr

Donnerstag 16.06.2022 ab 15:00 Uhr

Freitag 17.06.2022 ab 15:00 Uhr

Samstag 18.06.2022 ab 16:00 Uhr

Sonntag 19.06.2022 von 8:00 bis 14:30 Uhr

Schlappenbier vom Fass

Zum Kreuzstein

13.06. – 19.06.2022 ab 11:00 Uhr Schlappenbier vom Fass und fränkische Spezialitäten

Zur Elsa Epplas

Mittwoch 15.06.2022

Leckeres vom Grill und Lachsbrötchen sowie Schlappenbier vom Fass

Noch bis zum 2. Juni 2022 kann die Schlappentag-Genussbox für 54,-EUR unter https://falter-shop.de/produkt/schlappenbox/ bestellt werden.