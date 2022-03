Hofer Schlappentag: Veranstaltungswoche statt ein großer Tag

Den Hofer Schlappentag wird es coronabedingt auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form geben; also mit großem Festumzug zum Schützenplatz und den ganzen Tag mit Starkbier, vielen Menschen und Musik feiern.

Die Planung für eine Veranstaltung dieser Größenordnung sei zu riskant. Darauf haben sich die Stadt Hof, Beteiligte der Brauerei Scherdel und die Schützen geeinigt. Das heißt aber nicht, dass der Schlappentag komplett ins Wasser fällt. Viel mehr wird er auf eine ganze Veranstaltungswoche entzerrt: vom 13. bis 19. Juni soll es eine „Hofer Schlappen-Zeit“ geben. Welche Veranstaltungen genau stattfinden werden, dazu laufen die Planungen noch. Ende Mai will die Stadt ein Programm herausgeben. Fest steht aber: Schlappenbier gibt es heuer definitiv wieder überall im Handel und in den Hofer Gaststätten.