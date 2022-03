Hofer Schlappentag: Sude für Schlappenbier eingebraut – Festveranstaltung ungewiss

Dieses Jahr soll es endlich mal wieder klappen mit dem Volksfestbesuch. Diese Hoffnung hat uns zumindest die bayerische Staatsregierung gemacht. Ob das aber alles so klappt, ist ungewiss. Die Stadt Schönwald wird ihr Wiesenfest wegen Corona wohl doch wieder ausfallen lassen. Und aus dem Hofer Rathaus heißt es in Bezug auf den Schlappentag: Es sei derzeit noch unsicher, ob die Festveranstaltung am 13. Juni in gewohntem Rahmen stattfinden kann. Die Sude für das Schlappenbier seien aber schon mal eingebraut. Das können die Hofer am Schlappentag also zumindest im Wirtshaus oder daheim trinken. Auch das Genusspaket zum Hofer Nationalfeiertag soll es dieses Jahr wieder geben.