Hofer Schlappentag: Nationalfeiertag digital

Unter normalen Umständen – also ohne Pandemie – würde heute Ausnahmezustand in Hof herrschen… denn: Heute feiert die Stadt Hof ihren traditionellen Schlappentag. Anders als gewohnt, findet dieser wegen Corona heuer digital statt. In den vergangenen Tagen habt ihr die Möglichkeit gehabt am sogenannten Schlappenschmeißen teilzunehmen oder euch die Schlappentags – Genussbox zu kaufen. In einem Live Stream am Abend bekommt ihr dazu noch ein umfangreiches Programm mit vielen Gästen, moderiert von Kreisarchiv-Pfleger Adrian Roßner.

Beginn des Live Streams ist um 18 Uhr und dauert zirka eine Stunde. Mehr Infos bekommt ihr hier, zum Live Stream gehts hier.