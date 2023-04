Hofer Schlappentag: Erster öffentlicher Hussiten-Stammtisch

Beim Hofer Schlappentag denken viele an das Feiern mit Starkbier im Festzelt. Zum Programm gehört aber viel mehr. Es gibt am Morgen des Hofer Nationalfeiertags zum Beispiel einen Umzug durch die Innenstadt, aber auch die Hussitenführung ist Teil des Schlappentags. Die Veranstalter der traditionellen Führung haben jetzt sogar einen Stammtisch für Hussiten-Fans eingerichtet. Das erste Treffen ist heute um 19 Uhr in der Gaststätte „Schmidts Keller“ im Unterkotzauer Weg in Hof. Der Stammtisch soll ganz zwanglos ohne Vorträge und Tagesordnung auskommen. Er soll regelmäßig am ersten Montag des jeweiligen Monats stattfinden.