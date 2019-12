Hofer Schlappentag: Eintrag als immaterielles Kulturerbe

Ein knappes halbes Jahr ist DER Nationalfeiertag in Hof mittlerweile her : Der Hofer Schlappentag. Jetzt ist er auch in das Bayerische Landesverzeichnis des Immatriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das teilt der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker mit. Das Verzeichnis veranschaulicht die kulturelle Vielfalt in Bayern. Füracker betont in einer aktuellen Mitteilung, dass Bräuche, Feste, Musik, Theater, Tanz sowie überliefertes Naturwissen und Handwerkstechniken zu den bedeutenden Kulturschätzen in Bayern zählen. Durch das Verzeichnis wird sichtbar, wie viele Menschen sich dafür einsetzen, diese Traditionen zu bewahren, weiterzuentwickeln und weiterzugeben.