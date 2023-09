Hofer Saaleauen: Bau für Wasserspielplatz beginnt noch dieses Jahr

Das ist eine Meldung, die gerade zum heutigen Weltkindertag für Begeisterung in Hof sorgen dürfte: Hof bekommt einen Wasserspielplatz in den Saaleauen!

Die Pläne gabs jetzt im Bauausschuss zu sehen. Demnach soll der Wasserspielplatz unterhalt des ehemaligen Landesgartenschau-Kassenhäuschens entstehen. Das Wasser soll aus einem Trinkwasserbrunnen kommen. Es macht also nichts aus, wenn sich eure Kleinen mal einen Schluck genehmigen. Baubeginn soll jetzt im Herbst sein. Matschen und im Wasser spielen könnt ihr dann voraussichtlich im Frühjahr!