Hofer Problem-Kreuzung?: Mehrere Unfälle übers Wochenende

An einer Hofer Kreuzung hat es am Wochenende mehrere Zusammenstöße gegeben – offensichtlich, weil die Vorfahrtsregelung nicht so richtig klar ist. Die Ampel ist aus, ein Stoppschild offenbar von einem anderen Schild verdeckt.

Nach einem Unfall mit einer schwerstverletzten Person von Freitag auf Samstag, gabs am Samstagabend den zweiten Unfall an der Kreuzung Poststraße/Hochstraße. Das Stoppschild hatte ein 32-jähriger Autofahrer übersehen und ist laut Polizei ungebremst von der Hochstraße in die Kreuzung eingefahren. Dabei ist er mit dem Wagen einer 74-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall ist der 32-Jährige Autofahrer in eine Häuserecke gestoßen – wie die Unfallfahrzeuge in der Nacht zuvor. Bei diesem Unfall kamen alle Beteiligten mit leichten Verletzungen davon.

Foto: Der schwere Unfall von Freitagnacht