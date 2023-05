Hofer Palliativtag: Infos von Experten im Hochfränkischen Bildungszentrum

Wenn Krankheiten weit fortgeschritten sind, gibt es meist keine Chance mehr auf eine Heilung. Damit die Erkrankten ihr Leben trotzdem möglichst schmerzfrei und friedvoll beenden können, gibt es die Palliativpflege. Sie kümmert sich dabei nicht nur um den medizinischen Aspekt, sondern auch um psychologische und spirituelle Unterstützung der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Im Hochfränkischen Bildungszentrum in Hof findet heute der erste Hofer Palliativtag statt. Was es mit der palliativen Pflege genau auf sich hat, können sich Interessierte heute von Experten erklären lassen. Geplant sind unterschiedliche Vorträge, in denen auch beschrieben wird, was ein Hospiz genau macht. Aber auch die Palliativstation des Hofer Sana Klinikums wird sich vorstellen. Beginn ist um 10.15 Uhr.