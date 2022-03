Hofer Osterferienprogramm: Buntes Programm für Kinder und Jugendliche

Auch heuer bietet das Osterferienprogramm der Stadt Hof zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche. Neben Klettern in der Halle oder Ritterspiele an der Burgruine gibt es auch eine Lama-Trekking-Tour am Döbraberg. Für die Veranstaltungen könnt ihr euch ab heute (28.03.) online anmelden. Seit diesem Jahr geht das über das neu eingerichtete Ferienbuchungsportal der Stadt Hof. Bei allen Angeboten gelten die tagesaktuellen Corona-Regelungen. Mehr Infos rund um das Osterferienprogramm, findet ihr auf unserer Website.

Besondere Höhepunkte im Osterferienprogramm:

„Entdecker unterwegs“ –vier Angebote des Museums Bay. Vogtland

„Handletteringkurs“ -Angebot der Stadtbücherei

Klettern in der Kletterhalle – Ausflug mit dem Kinder- und Jugendzentrum „Q“

„Mit dem Förster unterwegs“ – Ausflug mit dem Kinder- und Jugendzentrum „Q“

„Ritterspiele an der Burgruine“ – Ausflug mit Kinder- und Jugendzentrum „Q“

Geocaching im Frankenwald – Ausflug mit dem Kinder- und Jugendzentrum „Q“

Lama-Trekking-Tour am Döbraberg – Ausflug mit dem Kinder- und Jugendzentrum „Q“

