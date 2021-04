Hofer Online-Gottesdienste: Wo könnt ihr wann schauen?

In Hof muss das normale Leben immer mehr weichen. Grund dafür ist die hohe Corona-Inzidenz von 563. Deshalb gilt in der Saalestadt die Ausgangssperre jetzt schon um 20 Uhr 30. Auch Präsenz-Gottesdienste sind in den kommenden zwei Wochen nicht erlaubt. Deshalb gehen viele Gottesdienste ins Netz. Die Veranstaltung aus der Hofer St. Michaeliskirche beginnt morgen (SO) ab 09 Uhr 30. Auch die Dreieinigkeitskirche und die Christuskirche in Hof bieten um diese Zeit einen Online-Gottesdienst an.

www.dekanat-hof.de