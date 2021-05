Hofer Nationalfeiertag: Schlappenbier ist eingebraut

Eine frische Maß Schlappenbier können wir dieses Jahr nur zuhause trinken. Der Hofer Nationalfeiertag fällt nämlich zum zweiten Mal in Folge aus. Das traditionelle Schlappenbier wurde trotzdem wieder eingebraut. Das hat die Brauerei Scherdel heute mitgeteilt. Ab Montag (31.5.) könnt ihr das abgefüllte Festbier dann kaufen. Vielleicht gönnt ihr euch das Schlappenbier auch, wenn ihr am Montagabend den Live-Stream zum Schlappentag aus dem Hofer Rathaus schaut. Bis Sonntagmittag (30.5.) könnt ihr übrigens noch euer Video für die Schlappenschmeißen-Challenge einschicken. Wer seinen Schlappen am weitesten wirft, bekommt einen Preis.