Hofer Marktkauf: Künftig ohne Tankstelle, dafür mit Drogerie

Die Kontaktbeschränkungen sind in der Corona-Krise im Moment das zentrale Mittel, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Deshalb (…)

AHA satt HOHO: Nikolaus in Hof

Am Ende des Jahres lassen viele Städte und Gemeinden das Jahr nochmal vorüberziehen. Auch das geht in diesem Corona-Jahr natürlich nur (…)

Autodiebe in Hof: Tatverdächtige in Haft

Mit einer dreisten Masche wollten zwei Männer ein Auto in Hof stehlen: Gestern Nachmittag haben sich die beiden in einem Autohaus in (…)