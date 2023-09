Hofer Luftbrücke: Doch keine Vollsperrung

Die Ankündigung hatte bei den Hofern schon für Ärger gesorgt: Die Luftbrücke am Hofer Bahnhof braucht einen neuen Bodenbelag. Angekündigt war eine wochenlange Vollsperrung. Das heißt: Fußgänger und Radfahrer hätten einen langen Umweg in Kauf nehmen müssen, um über die Bahnschienen zu kommen, vom einen in den anderen Stadtteil zu kommen.

Die Stadt Hof hat jetzt gute Nachrichten: Die Arbeiten beginnen kommenden Montag und können ohne Vollsperrung stattfinden. Fußgänger kommen während der Baustelle also weiter über die Luftbrücke, Fahrradfahrer auch – sollten aber das Rad schieben, weil der Weg verengt ist. Eine Vollsperrung ist nicht ganz vom Tisch, sollte aber dann nur ein bis zwei Tage dauern. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten dauern.