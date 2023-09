Hofer Ludwigstraße halbseitig gesperrt: HofBusse fahren anders

Wenn ihr regelmäßig mit dem Bus in Hof unterwegs seid, müsst ihr euch in den nächsten Tagen auf ein paar Änderungen einstellen. Wegen Asphaltierungsarbeiten ist die Ludwigstraße bis einschließlich 06. Oktober halbseitig gesperrt. Die HofBusse können deshalb einige Haltestellen in diesem Bereich vorübergehend nicht anfahren. Das betrifft die Haltestellen Oberes Tor, Unteres Tor, Karolinenstraße und Rathaus.

Im Zusammenhang mit dieser Sperrung ergeben sich folgende Änderungen im Linienverkehr:

Haltestelle Oberes Tor: In Fahrtrichtung Sigmundsgraben wird die Haltestelle Oberes Tor vorübergehend nicht angefahren.

Haltestelle Rathaus: Auch die Haltestelle Rathaus wird in Fahrtrichtung Sigmundsgraben während dieser Zeit nicht bedient.

Haltestelle Unteres Tor: Die Haltestelle Unteres Tor in Fahrtrichtung Sigmundsgraben ist während der Sperrung ebenfalls nicht erreichbar.

Haltestelle Karolinenstraße: Die Linien 3 und 12 in Richtung Zoo bzw. Schloßweg werden die Haltestelle Karolinenstraße vorübergehend nicht bedienen

Während dieser Sperrung dient die Haltestelle Longoliusplatz als Ersatzhaltestelle für alle

betroffenen Linien. Fahrgäste können hier ein- und aussteigen.

In Richtung Sonnenplatz werden die Haltestellen regulär bedient, sodass es in dieser Fahrtrichtung

zu keinen Änderungen kommt