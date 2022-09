Hofer Landbus: Start im Frankenwald geplant

Seit drei Jahren fährt jetzt schon der Hofer Landbus durch Teile des Landkreises und zwar genau dort, wo sonst kein Linienbus fährt. Sehr schnell haben sich viele Gemeinden auch so ein Angebot gewünscht. Jetzt im September geht der Hofer Landbus auch im Frankenwald an den Start. Ab dem 12. September soll er die Gemeinden Bad Steben, Berg, Geroldsgrün, Issigau, Lichtenberg, Naila, Schwarzenbach am Wald und Selbitz abdecken. In den kommenden Tagen startet bereits ein Testbetrieb.

Der Hofer Landbus fährt nicht nach Fahrplan, sondern ihn kann jeder bei Bedarf praktisch per App buchen. Nächster geplanter Ausbau nach dem Frankenwald ist ein Ring um die Stadt Hof und der Raum Münchberg.

www.hofer-landbus.de