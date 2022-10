Hofer LandBus: Schülerticket könnte ab 2024 kommen

Züge, die nicht pünktlich oder gar nicht fahren, Verbindungen, die aus dem Fahrplan verschwinden. Am Öffentlichen Nahverkehr hat es in (…)

Mehr als 500 Auszubildende in den Landkreisen Hof und Wunsiedel haben allen Grund zu feiern: Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich (…)

Ankerzentrum in Bamberg überfüllt: Geflüchtete kommen morgen in Münchberg an

Weil das Ankerzentrum in Bamberg überfüllt ist, sollen die Landkreise in Oberfranken nun vermehrt Asylbewerber von dort aufnahmen. Das (…)