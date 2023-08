Hofer Landbus: Mittlerweile schon fünf Fahrzeuge im Einsatz

Den Hofer Landbus gibt es seit 2019 in der Region. Erst ist er in Rehau und Regnitzlosau gestartet. Mittlerweile fährt er auch im Raum Gattendorf/Döhlau und im Frankenwald. Um den steigenden Fahrgastzahlen gerecht zu werden, hat der Landkreis Hof nun insgesamt fünf Fahrzeuge im Einsatz. Das teilt er in einer aktuellen Mitteilung mit. Im Raum Rehau fahren zwei Fahrzeuge und im Frankenwald drei. Am Wochenende ist in Rehau nur eins unterwegs, und im Frankenwald zwei. Die Neuanmeldungen in der App zeigen, dass der Landbus immer beliebter wird. Seit der Einführung der neuen App im April gab es schon über 3000 Neuanmeldungen. Der Landkreis Hof will den Hofer Landbus bis Ende 2024 auf weitere Gebiete ausdehnen, damit das On-Demand-System den kompletten Landkreis abdeckt.