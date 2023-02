Hofer Landbus: Landkreis Hof will zwei weitere Fahrzeuge

Einfach per App den nächsten Bus bestellen. Der Hofer Landbus soll eine flexible Ergänzung zum ÖPNV sein. Und die Nachfrage ist hoch. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Sprich: Die Hofer Landbusse sind oft voll belegt. Daher will der Landkreis mehr Fahrzeuge einsetzen. Der Vertragspartner soll dafür zwei weitere Fahrzeuge in Betrieb nehmen. Dafür steuert der Landkreis Hof knapp 13.000 Euro monatlich bei. Eines der neuen Fahrzeuge fährt dann im Bereich Rehau/Regnitzlosau/Gattendorf, das andere Fahrzeug ist für den Frankenwald vorgesehen. Ab April oder Mai soll es losgehen. Allerdings muss das beauftragte Unternehmen vorher noch Personal finden, denn der „Arbeitsmarkt ist leer“, hieß es bei der Kreisausschusssitzung. Auch auf andere Teile des Landkreises will Landrat Oliver Bär das Projekt ausweiten. Als Termin nennt er die Fahrplanumstellung zum Ende des Jahres.