Hofer LandBus: Gute Zahlen seit Start im Herbst

Der Hofer LandBus fährt zwar eigentlich nur zwischen Rehau und Regnitzlosau – insgesamt ist er auf dieser Strecke aber eine Kilometerzahl gefahren, mit der man die ganze Welt umrunden könnte. Nämlich über 40.000 Kilometer – mehr als der Umkreis der Erde am Äquator. Das meldet das Hofer Landratsamt. Außerdem sind seit Start des LandBuses im September mehr als 5000 Menschen mitgefahren, fast jeder Sechste im Testgebiet habe sich inzwischen die zugehörige App runtergeladen. „Damit können wir mehr als zufrieden sein“, so der Hofer Landrat Oliver Bär. Ab dem Herbst soll der LandBus auch in anderen Teilen des Landkreises Hof fahren.