Hofer Landbus fährt bald überall: Ausbau bis 2024 geplant

Bei den Fahrplänen hier bei uns in der Region, kann es sein, dass man entweder lange warten muss bis der Bus kommt oder überhaupt gar keiner mehr fährt. Anders ist das beim Hofer Landbus. Den kann man immer dann bestellen, wenn man ihn gerade braucht. Bald zwei Jahre fährt er jetzt schon in Rehau und Regnitzlosau – und künftig auch im gesamten Landkreis. Der Umweltausschuss des Hofer Kreistags hat dem Ausbau heute zugestimmt. Der soll in drei Stufen geschehen: Die Gemeinden Döhlau und Gattendorf schließen sich Rehau und Regnitzlosau an. Parallel dazu entsteht ein Netz in den Frankenwaldgemeinden. In der zweiten Stufe soll der Hofer Landbus rund um Schwarzenbach an der Saale an den Start gehen und im vierten Schritt im Münchberger Raum. Insgesamt soll das Ganze bis August 2024 dauern.