Hofer Landbus: Ausweitung nach Münchberg gefordert

Im kommenden Jahr sind durch Rehau wie durch Hof erstmals autonom fahrende Shuttlebusse unterwegs und sollen das Modell für ganz Deutschland auf die Probe stellen. Aber auch ein anderes Verkehrsmittel aus Rehau ist gefragt. Seit einem Jahr ist dort ja auch der Hofer Landbus unterwegs. Wer mitfahren will, wählt sich in die dazugehörige App ein, kann dann individuell auswählen, wann er wohin fahren möchte und der Landbus macht es möglich. Bislang ist der Landbus nur zwischen Rehau und Regnitzlosau unterwegs. Die CSU-Verbände in Münchberg, Weißdorf und Stammbach wollen ihn nun auch bei sich haben. Dort soll er das Anruf-Sammel-Taxi ersetzen. Das habe zwar auch Vorteile, der Landbus wäre allerdings ein – Zitat – Quantensprung für den ÖPNV im Raum Münchberg. Gerade in den Dörfern würde er die Anbindung deutlich verbessern, heißt es in dem Schreiben.