Hofer Landbus: Ausbau im gesamten Landkreis geplant

Im Frankenwald kommt ihr ab heute auch ohne Auto besser von einem Ort zum anderen: Der Hofer Landbus fährt von nun an in Naila, Schwarzenbach am Wald, Selbitz, Bad Steben, Berg, Geroldsgrün, Lichtenberg und Issigau und bedient über 475 Haltestellen. Dazu der Hofer Landrat Oliver Bär:

Der Landkreis Hof will jetzt bei den Bürgern im Frankenwald aktiv Werbung für den Hofer Landbus machen; außerdem gibts bereits Anfragen aus ganz Deutschland für das Konzept.

Den Hofer Landbus könnt ihr relativ flexibel per App oder Telefon buchen.