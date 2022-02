Hofer Landbus: Angebot wird um Döhlau und Gattendorf erweitert

Im September 2019 ist der Hofer Landbus in den Gemeinden Rehau und Regnitzlosau an den Start gegangen. Seitdem haben über 26 000 Fahrgäste den Landbus in diesem Gebiet genutzt. Nun soll das Angebot ausgeweitet werden. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Zu den bereits bestehenden 186 Haltestellen kommen jetzt noch 90 weitere hinzu. Gebucht werden kann der Landbus telefonisch oder per App.

Neu ist, dass die App nun auch die Linienbusse berücksichtigt, die in den Gemeinden fahren. Buchen könnt ihr den Hofer Landbus also nur dann, wenn zeitgleich kein Linienbus in die gleiche Richtung fährt. Dadurch soll Konkurrenz zum bereits bestehenden Linienverkehr vermieden werden.