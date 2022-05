Hofer Landbus: Ab Juni auch im Frankenwald unterwegs

Der Hofer Landbus scheint eine echte Erfolgsgeschichte zu sein: Per App oder Anruf könnt ihr euch den Landbus relativ flexibel an eine Haltestelle in eurer Nähe bestellen und damit im Raum Regnitzlosau, Rehau, Gattendorf und Döhlau zum Wunschort kommen.

Jetzt sollen weitere Orte im Frankenwald dazukommen, heißt es aus dem Ausschuss für Umwelt und Tourismus des Landkreises Hof. Der Landkreis plant, dass der Landbus bereits ab Juni im Frankenwald fahren soll, einen konkreten Stichtag gebe es aber noch nicht. Dann soll der Landbus auch in Naila, Bad Steben, Selbitz, Berg, Schwarzenbach am Wald, Issigau, Lichtenberg und Geroldsgrün Halt machen.