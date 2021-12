Hofer Land: Zusätzliche Testkapazitäten zu Weihnachten

Weihnachten ist das Fest der Familie. In Zeiten der Corona-Pandemie können wir allerdings nicht mehr so feiern wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Vor allem bei Verwandten in Alten- und Pflegeheimen müssen wir zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Stadt und Landkreis Hof wollen das Testangebot zu Weihnachten daher deutlich ausweiten. Landrat Oliver Bär:

Aber auch beim Impfen wollen Stadt und Landkreis Hof zum Jahresende nicht nachlassen. Noch in diesem Jahr sollen 33 weitere Sonderimpfaktionen mit und ohne Termin stattfinden.